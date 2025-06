Empresa demite 240 da coleta de lixo em Jacareí, que pode parar

A empresa responsável pela coleta de lixo em Jacareí demitiu 240 trabalhadores. Em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (2), na portaria principal da empresa, os trabalhadores decidiram manter o trabalho até a terça-feira (3). Mas caso a empresa não volte atrás nas demissões, uma greve será iniciada na quarta-feira (4).

A reunião desta manhã foi conduzida pelo presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Ronaldo Costa, o Ripa, e por Isabel Estevam, presidente do Siemaco (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços).