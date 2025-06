Massa de ar seco eleva temperatura no Vale e traz chance de chuva

Nesta segunda-feira (2), devido à influência de uma massa de ar seco, a maior parte do estado de São Paulo amanheceu com tempo estável e temperaturas variando entre 10°C e 11°C. A informação é da Defesa Civil do Estado.

As exceções foram as regiões litorâneas, a Região Metropolitana da capital paulista e o Vale do Paraíba, que amanheceram parcialmente nublados e com temperaturas entre 16°C e 19°.