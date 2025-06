Solidário, alegre e amoroso: morre Dasio da Silva Alves, em Pinda

Morreu nesse domingo (1º), aos 61 anos, o funileiro e cantor Dasio da Silva Alves, de Pindamonhangaba. A causa da morte não foi divulgada. Dasio era conhecido pelo seu projeto social de doação de cadeiras de rodas.

O corpo de Dasio será velado a partir das 9h desta segunda-feira (2) na Sesolupi de Pindamonhangaba, na rua Bargis Mathias, nº 140. O sepultamento ocorrerá às 16h, no Cemitério Memorial da Paz, na Vila São Judas Tadeu, em Pinda.