Quarteto é preso após furto em supermercado na zona sul de SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Dois homens e duas mulheres foram presos após invadirem e furtarem produtos de um supermercado na região sul de São José dos Campos, no domingo (1º). De acordo com a Polícia Militar, os itens furtados pelo quarteto foram avaliados em R$ 60 mil.

Policiais se deslocaram até o local e nada encontraram na entrada do supermercado. Ao patrulhar as imediações, porém, localizaram um veículo GM Corsa transitando com a placa parcialmente tampada com fita isolante, na rua de trás do estacionamento.

O carro foi abordado e os policiais identificaram quatro ocupantes, todos com toucas tampando os rostos. Eram dois homens e duas mulheres.

Dentro do veículo os policiais encontraram várias garrafas de uísque, balança prix (computadorizada), produtos alimentícios e ferramentas.