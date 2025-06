Veículo pega fogo no túnel da serra da Rodovia dos Tamoios

Os dois ocupantes do veículo conseguiram sair rapidamente e se refugiar em uma área segura do túnel.

A equipe da Rodovia dos Tamoios, em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba, atuou para controlar o incêndio no veículo. Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas e garantir a segurança do local.

As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Após o controle do fogo, o Corpo de Bombeiros deixou o local em segurança, permitindo a retomada do tráfego no túnel.