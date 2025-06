URGENTE: Homem é executado com 10 tiros no Litoral Norte

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo (1º), no bairro Silop, em Ubatuba. O crime ocorreu na rua Sergipe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo as primeiras informações, a vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo. Relatos iniciais apontam que o homem estaria envolvido com o tráfico de drogas na região.