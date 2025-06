Contratações para parada técnica na Revap começam com 230 vagas

As contratações para a parada técnica na Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, começam com mais de 230 vagas. As primeiras contratações começar a ser feitas e os interessados devem procurar o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José, a partir desta segunda-feira (2).

Ao todo são 256 vagas, mas ao longo dos próximos dias outras vagas serão anunciadas. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil não vai recepcionar currículos, mas vai fiscalizar as contratações.