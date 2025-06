PM prende envolvido em morte de adolescente enterrado em Guará

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar prendeu um dos envolvidos no assassinato do adolescente Bruno Henrique Santos de Souza, 16 anos, que foi encontrado enterrado em uma área de mata de Guaratinguetá. A prisão ocorreu na noite da última quinta-feira (29), no bairro Charque, em Guaratinguetá.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento pela via, os policiais militares foram informados de um mandado de busca por um homem, apontado como participante do crime que chocou a cidade.

Então, os policiais abordaram o indiciado e, após consulta, confirmou-se o mandado de prisão pelo crime de homicídio. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à delegacia em Guaratinguetá, permanecendo à disposição da Justiça.

O corpo do adolescente de 16 anos foi encontrado enterrado em área de mata na tarde do dia 17 de maio, na rua Vital Brasil, no bairro Charque, em Guaratinguetá.