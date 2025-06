‘Anjinho no céu’: morre o guerreiro Rael Wendell, aos 4 anos

Morreu nesse sábado (31), aos 4 anos, o menino Rael Wendell Oliveira Ferreira de Carvalho, de Jacareí. Ele lutava pela vida desde o diagnóstico da Síndrome de Leigh, doença neurodegenerativa progressiva e rara, de origem genética, que afeta o sistema nervoso central.

A despedida de Rael será neste domingo (1º), das 13h às 17h, no Campo das Oliveiras, em Jacareí. O corpo do menino será cremado após a cerimônia.