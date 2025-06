Polícia de Taubaté busca atirador que alvejou portão de morador

A Polícia Civil de Taubaté busca o atirador que alvejou o portão de casa de morador em bairro nobre da cidade. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (30), pela rua Benedito Freire Pinto, no bairro Flamboyant.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 41 anos, informou ter ouvido disparos semelhantes a tiros vindo da rua e, ao sair, notou que o portão da sua casa havia sido atingido por diversas perfurações.