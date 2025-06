‘Inspiração para nossa vida’: morre a adolescente Lohane Vitória

Morreu neste domingo (1º), aos 15 anos de idade, a adolescente Lohane Vitória Pereira Reis da Silva. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Lohane foi velado no Campo das Oliveiras, no centro de Jacareí, e a cerimônia de despedida começou às 12h deste domingo (1º) e segue até 16h no Cemitério e Crematório Memorial do Vale, no Jardim Califórnia, em Jacareí.