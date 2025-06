Van com 16 familiares cai em barranco em volta de velório

Uma van com 16 familiares que voltavam de um velório caiu em um talude com cerca de 40 metros e várias pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo (1º), na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central de Minas Gerais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo. A van saiu da pista e caiu no talude.