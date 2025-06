Balão cai em área de mata na região oeste de São José; VEJA

Um balão de grande porte caiu na área da Fazenda Jaguariúna, no bairro de Urbanova, na região oeste de São José dos Campos, por volta das 10h40 deste domingo (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Apesar do susto, o balão não provocou incêndio, pois suas chamas já estavam apagadas no momento da queda. Moradores da região relataram o incidente às autoridades, que estão investigando o caso.