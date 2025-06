Cantor Lucca Makezi morre após ser esfaqueado pela companheira

O cantor Lucca Makezi, ex-vocalista da banda Vitrine do Amor, morreu nesse sábado (31) após ser esfaqueado pela própria companheira no Bairro Novo, em Itacaré, no sul da Bahia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, Lucas dos Santos Lima, de 27 anos, deu entrada gravemente ferido no Hospital Municipal de Itacaré.