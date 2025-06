Menina autista realiza sonho de conhecer fábrica de elevadores

Uma menina de 9 anos, moradora de Jacareí, classificada como nível 2 de suporte no TEA (Transtorno do Espectro Autista), realizou o sonho de conhecer uma fábrica de elevadores em São José dos Campos.

O que é tarefa corriqueira para a maioria das pessoas, de acordo com familiares, é fonte de alegria e realização para a menina autista, como apertar os botões dos andares, ver as portas se fechando e abrindo, subir e descer pelo elevador.