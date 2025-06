URGENTE: Homem tenta matar outro com golpes de faca em São José

A prisão foi feita por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A equipe foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo agressão com arma branca na rua Riachuelo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No local, os policiais encontraram a vítima com diversos ferimentos por faca na região da orelha, pescoço, costas e perna, com intenso sangramento.

O resgate foi imediatamente acionado para atendimento médico. Com base nas informações repassadas pela vítima, a equipe iniciou diligências e localizou o autor nas imediações.

Durante varredura no local foi localizada a faca utilizada no crime, com vestígios de sangue, além da identificação do local da agressão. Um vídeo gravado por testemunha confirmou a ação criminosa.