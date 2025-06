Morador de Taubaté pede ajuda para recuperar carro furtado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No interior do veículo, segundo Samuel, estavam as ferramentas de trabalho do taubateano, sendo uma máquina de solda da cor laranja, extensões, caixa com várias ferramentas, uma furadeira martelete da Dewalt, uma furadeira comum da Bosch, lixadeira pequena da marca Makita, máscara de solda eletrônica da cor amarela, entre outros acessórios para uso do profissional.

Na rede social, Samuel fez um apelo: “Gente furtaram meu carro essa madrugada, estava todas as minhas ferramentas de trabalho nele, se alguém ver me avisa por favor, se puder compartilhar também ficarei muito grato”.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo deve entrar em contato com o morador pelo número (12) 99211-7819.