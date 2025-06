Com chuvisco e nevoeiro no Vale, domingo tem aumento de calor

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, neste domingo (1º), o dia começou com instabilidades em regiões paulistas, especialmente na faixa leste, onde houve registros de chuviscos durante a manhã na capital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Nas primeiras horas do dia, o nevoeiro marcou presença na faixa leste do estado, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo e o Vale do Paraíba, mas deve se dissipar no decorrer da manhã.