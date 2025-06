Pânico no Metrô: homem em chamas é salvo por agentes da estação

Funcionários do Metrô de São Paulo foram acionados para apagar as chamas que tomaram o corpo de um passageiro na Estação São Bento, na região central de São Paulo, na manhã de sexta-feira (30).

Imagens feitas por testemunhas mostram o homem caminhando lentamente envolto por labaredas, que alcançavam o teto da plataforma da estação. A postura do homem é tão estranha que parece que ele não sente dor.