Homem usa pitbull para tentar esconder drogas em Campos do Jordão

Um homem de 37 anos foi preso na madrugada de sábado (31), durante ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas, em Campos do Jordão. A abordagem aconteceu por volta da meia-noite, na rua Benedito Geraldo da Cunha, no bairro Fracalanza, próximo ao escadão do Viradouro, na Vila Santo Antônio.

Durante o patrulhamento, os policiais se dividiram para cercar o ponto conhecido como “biqueira”. Enquanto um dos agentes seguiu pela escadaria a pé, o outro permaneceu na viatura, com o objetivo de bloquear a rota de fuga. Ao perceberem a chegada da polícia, suspeitos que atuavam como olheiros gritaram “tá molhado”, um alerta comum para indicar presença policial.