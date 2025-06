Ex-Sabesp e craque do futebol amador, Ernestino morre no Vale

Morreu nesse sábado (31), aos 66 anos de idade, Ernestino da Silva, ex-funcionário da Sabesp e apaixonado pelo futebol amador. Ele era de Caçapava e presidia o Clube dos 60 anos da cidade. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo de Ernestino está sendo velado na Uniplan Assistência Social, na praça Rodrigues Alves, nº 45, no centro de Caçapava. O enterro será neste domingo (1º), às 11h, no Cemitério Parque das Hortênsias, também em Caçapava.