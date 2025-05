VÍDEO: Cantora de coral cai de palco durante show em São José

Um grave acidente ocorreu durante a apresentação de um grupo coral no palco da Praça Ulisses Guimarães, localizada no Jardim Aquarius, na região oeste de São José dos Campos, na tarde deste sábado (31).

Segundo relatos de testemunhas, uma das integrantes do coral sofreu uma queda do palco, resultando em uma fratura exposta no membro inferior. O incidente aconteceu em meio à apresentação, assustando o público presente.