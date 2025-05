Adolescente é apreendido com mais de 300 vídeos de abuso infantil

A Polícia Civil de Goiás apreendeu 379 vídeos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. O material foi encontrado no computador de um adolescente de 17 anos, morador de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). A ação foi realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A investigação começou após a polícia identificar pelo menos 162 arquivos com esse tipo de conteúdo sendo compartilhados na internet por meio de plataformas de armazenamento em nuvem. Com base nas evidências reunidas, a Justiça autorizou, além do mandado de busca, a quebra de dados dos dispositivos eletrônicos do suspeito.