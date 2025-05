Mãe passa mal e morre durante o velório do próprio filho

Uma mãe morreu durante o velório do próprio filho, em Rio Claro (SP), no final da manhã desta sexta-feira (30). O caso comoveu a população da cidade.

O fato aconteceu no Velório Municipal, anexo à Avenida da Saudade. A tragédia emocionou profissionais que atuam no local, socorristas e deixou familiares ainda mais enlutados.