Adeus, Lauane: fisioterapeuta morre após luta contra o câncer

A jovem fisioterapeuta Lauane Raio Sereno, de 28 anos, morreu neste sábado (31), em Arapongas, no Norte do Paraná. A informação foi divulgada pelo superintendente da Casa Civil do Paraná, Sérgio Onofre, ex-prefeito do município.

“Com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento precoce da Lauane Sereno, filha do Ellardy Saddi Sereno e Mariluci Raio. Neste momento de dor, que Deus conforte o coração de todos”, publicou.