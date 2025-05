URGENTE: Casa pega fogo e mata homem carbonizado no Vale

Um homem de 54 anos morreu carbonizado em uma casa que pegou fogo no centro de Lorena, no começo da tarde deste sábado (31).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado, por volta das 12h15, para incêndio em residência com vítima no centro de Lorena.