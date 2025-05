Amigo, conselheiro e amoroso: seu Ciro Miranda morre no Vale

Morreu na sexta-feira (30), aos 75 anos de idade, Ciro Miranda de Oliveira, de Jacareí. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa família e filhos.

O corpo do idoso foi velado no Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no centro de Jacareí. A cerimônia de despedida e o sepultamento começaram às 15h deste sábado (31), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, também em Jacareí.