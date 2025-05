Professora de 56 anos sofre mal súbito e morre dentro de escola

Professora de Língua Portuguesa, Silvaneide Monteiro Andrade, 56 anos, morreu dentro da escola na manhã de sexta-feira (30), após sofrer um mal súbito durante o expediente.

Ela lecionava no Colégio Estadual Jayme Canet, no bairro Xaxim, em Curitiba. A morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento, mas a professora não resistiu.