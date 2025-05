Pedestre morre após ser atropelado por moto em rodovia da região

Essa foi a segunda morta na rodovia Rio-Santos na sexta-feira. Em Ubatuba, um homem foi espancado até a morte em acostamento da estrada. O autor do crime ainda não foi identificado e a polícia faz investigações para apurar detalhes a respeito do criminoso.

A vítima é um homem de 53 anos que foi espancado até a morte, de acordo com a polícia. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (30), no acostamento do km 72,5 da rodovia (SP-55), próximo à Escola Municipal Agostinho Alves da Silva, no bairro Lagoinha.

De acordo com os relatos iniciais, a vítima estaria em surto e mexendo em veículos e objetos na via pública quando foi atacada e espancada por pessoas ainda não identificadas. Ela apresentava ferimentos na cabeça e escoriações superficiais no corpo. O caso segue em investigação.