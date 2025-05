Jovens se afogam no mar em Ubatuba e são resgatados com vida

Dois jovens banhistas de 18 e 16 anos se afogaram neste sábado (31), em Ubatuba, e foram resgatados por guarda-vidas que trabalham nas praias. O acidente aconteceu na Praia Grande em Ubatuba, onde um surfista de 59 anos, morador de São Paulo, morreu na sexta-feira (30) após se afogar no mar.

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), uma das vítimas do afogamento foi um adolescente de 16 anos classificado como de grau 2, apresentando sinais de aspiração moderada de água e insuficiência respiratória leve.