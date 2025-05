VÍDEO: Mais de 400 escorpiões são encontrados em cemitério de SP

Mais de 400 escorpiões foram encontrados escondidos no cemitério municipal de Mococa, no interior de São Paulo. De acordo com a prefeitura da cidade, os animais foram encontrados durante uma ação de prevenção de uma equipe do Controle de Endemias.

Imagens registradas pela equipe mostram centenas de escorpiões abrigados em túmulos e locais protegidos do cemitério.