Detento morre enforcado por lençol em presídio após briga em cela

Um homem de 29 anos morreu enforcado por um lençol em um presídio de Montes Claros, na região norte de Minas Gerais. O crime teria sido cometido por um companheiro de cela, que assumiu a autoria da ação, conforme o registro feito pela polícia penal. O caso ocorreu por volta das 19h de sexta-feira (30).

De acordo com o documento policial, as equipes foram comunicadas de uma briga na cela 2 do Pavilhão A e, ao chegarem no local, encontraram o corpo da vítima amarrado pelo lençol em uma das grades. A equipe médica do Samu foi acionada e confirmou a morte do detento. A motivação do crime é desconhecida.