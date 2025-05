Suspeito morre após confronto com a PM durante tentativa de roubo

Um homem morreu após ser baleado durante enfrentamento com policiais militares na tarde de sexta-feira (30), no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. A ocorrência foi registrada como morte decorrente de oposição à intervenção policial, após tentativa de roubo contra duas mulheres que realizavam entregas para um site de venda de mercadorias.

Segundo o boletim de ocorrências, as mulheres, de 50 e 46 anos, relataram que haviam finalizado uma entrega no bairro Lagoa Azul quando foram abordadas por dois homens. Um dos assaltantes teria dito que eles estavam armados, ordenando que ambas saíssem do veículo, uma van com placas de Curitiba.