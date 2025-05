TRAGÉDIA: Surfista morre afogado na Praia Grande em Ubatuba

Um surfista morreu afogado na Praia Grande, em Ubatuba, na manhã de sexta-feira (30), de acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Segundo a corporação, a vítima entrou no mar para surfar, estava na área mais distante da costa quando outros surfistas perceberam que o homem estava virado para baixo e ao lado da prancha.