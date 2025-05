Homem é espancado até a morte em acostamento da Rio-Santos

Um homem foi espancado até a morte em acostamento da rodovia Rio-Santos, em Ubatuba. O autor do crime ainda não foi identificado e a polícia faz investigações para apurar detalhes a respeito do criminoso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima é um homem de 53 anos que foi espancado até a morte, de acordo com a polícia. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (30), no acostamento do km 72,5 da rodovia (SP-55), próximo à Escola Municipal Agostinho Alves da Silva, no bairro Lagoinha.