Motociclista morre após perder a direção e bater em Jacareí

U m motociclista morreu na manhã deste sábado (31) após perder a direção e se chocar com um veículo na rua Salvador Preto, no centro de Jacareí. Ele morreu em razão dos graves ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações divulgadas pela página Jacareí TV, o motociclista chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.