Homem é preso com mais de mil porções de drogas em São José

Um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas, na zona norte de São José dos Campos, com mais de mil porções de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (30), por volta das 22h20, quando equipe de Força Tática do 1º BPM/I realizava patrulhamento na Estrada Pedro Moacir de Almeida.