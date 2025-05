PM morre em acidente após trabalhar 20h; família aponta cansaço

Em nota no Instagram, o 37º Batalhão afirmou que o acidente ocorreu "quando [Venâncio] retornava para sua residência após jornada de trabalho". Eles não informam a duração do turno feito pelo agente. A publicação conta com diversos comentários citando as horas que o soldado ficou no trabalho: "Reunião após 12 horas noturnas. Deixou esposa e filho. Essa é a qualidade de vida que a polícia oferece aos seus funcionários?", escreveu uma pessoa.

A PM de São Paulo disse ao UOL que o comparecimento às reuniões mensais é obrigatório. Há restritas exceções em que a ausência é permitida, como o caso de agentes que estão de férias.

A Secretaria da Segurança Pública instaurou sindicância para "apurar todas as circunstâncias relacionadas ao fato". A pasta lamentou a morte do agente, classificada como "vítima de um acidente de trânsito". "A PM reafirma seu compromisso com a valorização e o bem-estar de todos os seus profissionais", concluiu.