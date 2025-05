Homem vai a motel, tenta sair sem pagar e deixa dívida para a mãe

Um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi detido junto de outras duas mulheres após tentar sair de um motel sem efetuar o pagamento. O caso aconteceu em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, na última quinta-feira (29).

Segundo a Polícia Civil de Goiás, agentes da Guarda Municipal foram acionados pelos funcionários do estabelecimento e, quando chegaram, flagraram os três saindo de um dos quartos.