Carro fica suspenso em guard rail após colidir com poste na SP-55

O motorista de um veículo perdeu a direção e colidiu com um poste na rodovia SP-55, no Litoral Norte, ficando com o carro suspenso sobre o guard rail do canteiro central da estrada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente aconteceu na altura do km 110+700 da SP-55, no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, na noite de sexta-feira (30). A colisão mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas às 22h48 para atender a ocorrência.