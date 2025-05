VÍDEO: Criança pede que chamem o pai médico para cuidar de Jesus

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na inocência da infância, um olhar curioso e cheio de amor se depara com a imagem de Jesus Cristo machucado. Os olhos da criança brilham com uma mistura de confusão e compaixão, e sua alma jovem não consegue compreender a dor que a figura sagrada representa.

Então, a menina, com uma determinação ingênua e íntima, solicita: “Podem ligar para o meu papai? Ele é médico e pode cuidar dele”.

Nesse instante, o tolo coração dos adultos se aperta ao ouvir a pureza de seu desejo. É como se, naquele pedido simples, a criança estivesse oferecendo a solução mais lógica para a dor.

Ali, a capacidade de amar e se preocupar com o bem-estar do próximo se manifesta na mente ingênua. As crianças, com suas percepções desabrochando, têm o poder de nos lembrar do que realmente importa: a compaixão e a empatia por todos, independentemente de quem sejam.