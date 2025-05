Fim do prazo: 45 mil contribuintes do Vale não entregaram IR 2025

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 foi encerrado nessa sexta-feira (30) e 45,8 mil contribuintes do Vale do Paraíba não entregaram o documento obrigatório para a Receita Federal. Eles terão que pagar multa de R$ 165,74, mas o valor pode chegar a 20% do imposto devido.

Quase 60 mil contribuintes da região entregaram a declaração do Imposto de Renda 2025 no último dia do prazo. No início da manhã de sexta, a Receita Federal divulgou que 104 mil contribuintes do Vale ainda não haviam entregado o documento.