Filhote de girafa nasce no Zoo SP; público vai escolher nome

O Zoológico de São Paulo registrou, na quinta-feira (29), o nascimento de um filhote de girafa da espécie Giraffa giraffa. O bebê é descendente do casal Palito e Mel, que vive no Zoo há 17 anos.

Segundo o Zoo, o filhote chegou saudável, medindo cerca de dois metros, após aproximadamente 14 meses de gestação (tempo previsto para a espécie) e quase três horas de trabalho de parto. Todo o processo foi monitorado por biólogos e veterinários da instituição.