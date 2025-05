Massa de ar polar mantém o frio no Vale neste sábado, diz Defesa

Na faixa leste, na região metropolitana da capital paulista e no Vale do Paraíba, as primeiras horas do dia terão a presença de nevoeiro, o qual se dissipará no início da manhã.

O estado de São Paulo amanheceu sob influência de uma massa de ar de origem polar, neste sábado (31), o que deixa as temperaturas baixas e, consequentemente, com predomínio de sensação de frio em todas as regiões.

Quatro cidades da região estão na lista dos municípios com as menores temperaturas do estado, neste sábado: Campos do Jordão (9,3°C), São Luiz do Paraitinga (13,3°C), Ubatuba (14,17°C) e Taubaté (15,2°C).

Ao longo do dia, segundo a previsão da Defesa Civil do Estado, o sol aparecerá entre nuvens esparsas em todo o território paulista, provocando aumento das temperaturas até o início da tarde, podendo alcançar valores entre 20°C e 24°C na maior parte do estado.

À noite, as temperaturas voltam a cair e a sensação de frio retorna, porém com menos intensidade do que no dia anterior.