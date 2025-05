Homem é preso com 370 porções de drogas perto de quadra esportiva

Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Guaratinguetá, com mais de 370 porções de drogas perto de uma quadra de esportes. A prisão ocorreu na tarde dessa sexta-feira (30).

Policiais militares do 23º BPM/I realizavam patrulhamento de Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) pelo Pedregulho quando, perto da quadra de esportes do bairro, avistaram um homem carregando uma sacola e acessando a mata ali existente.