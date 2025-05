Incêndio atinge área de vegetação de 15 mil m² em Cruzeiro

Por volta das 19h50 dessa sexta-feira (30), o Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de fogo em vegetação, na cidade de Cruzeiro. O fogo atingiu área na travessa João dos Santos.

No local, a equipe de bombeiros atuou no combate ao incêndio. Segundo a corporação, a área atingida foi de aproximadamente 15 mil m².