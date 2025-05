São José Futsal perde em Santo André e segue sem vencer na LNF

O São José Futsal perdeu por 3 a 1 para o Santo André na noite desta sexta-feira (30), no ginásio Noêmia Assumpção, na cidade do Grande ABC, pelo primeiro turno da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, segue sem vencer no torneio nacional, tem apenas 2 pontos e deverá fechar a rodada na zona de rebaixamento. E o time do Grande ABC foi a 14 pontos, subindo para o segundo lugar.