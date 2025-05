Adeus, Martina: cheia de sonhos, ela foi morta aos 14 anos por ex

Martina Carbonaro, de 14 anos, desapareceu na noite da última segunda-feira após sair de casa, para tomar um sorvete com uma amiga. Filha única, a adolescente parou de responder às mensagens e ligações por volta das 20h30.

Dois dias depois, na quarta-feira, o corpo de Martina foi encontrado escondido sob um móvel, em meio a entulhos e resíduos, dentro de um apartamento abandonado localizado próximo à sua residência. Ela morava em Afragola, cidade ao norte de Nápoles, na Itália