Furtou um pote de requeijão e morreu espancado

Ele furtou um pote de requeijão e foi espancado até morrer.

Agora, a Polícia Civil investiga a morte de Charles Pacheco Chagas, de 34 anos, que foi brutalmente agredido na noite desta quinta-feira (29), no bairro Novo São Lucas, na região Leste de Belo Horizonte.