Corpo de bebê é encontrado na lixeira por um gari

O corpo de um recém-nascido foi localizado na manhã desta quinta-feira (29), dentro de uma lixeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Essa história aconteceu no bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte. De acordo com as informações, o bebê ainda tinha o cordão umbilical e foi encontrado por um gari na rua Américo Martins da Costa, durante a rotina de coleta de lixo.